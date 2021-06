Gele trui Mathieu van der Poel was ideale lead-out voor Tim Merlier: “Hij houdt ervan om mij te loodsen in de sprint”

“Dit is een droom die uitkomt”, sprak Tim Merlier in het flash-interview. In een zinderende massasprint, die op een paar honderd meter van de streep nog ontregeld werd door een valpartij, haalde hij het dankzij een indrukwekkende treintje, gele trui Mathieu Van der Poel incluis. “Hij houdt er echt van om mij te loodsten in de sprint. Daarna nam Jasper (Philipsen, red.) over. Hij moest nog de laatste 700 meter over mij komen en deed een goede lead-out. Toen ik achter mij keek, kon ik niet geloven dat hij nog in mijn wiel zat.”

Merlier maakte een opvallend zegegebaar. Met zijn vinger op de mond reed hij over de meet. “We spraken hierover deze morgen en ik deed het gewoon”, aldus Merlier.