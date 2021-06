UITSLAG ETAPPE 3 TOUR DE FRANCE. Tim Merlier en Alpecin-Fenix meester van de chaos in eerste massaspurt na finale waarin topfavorieten vielen

Eerste massaspurt ooit voor Tim Merlier in de Tour de France en meteen bingo! Alpecin-Fenix was met geletruidrager Mathieu van der Poel in Pontivy meester van de chaos na een waanzinnige etappe waarin achtereenvolgens Geraint Thomas, Primoz Roglic, Tadej Pocar en Caleb Ewan heel hard tegen het dek sloegen. Met Jasper Philipsen op de tweede plaats was het niet alleen een dubbelslag voor de ploeg van de broers Roodhooft, maar de voertaal was voor het eerst in decennia opnieuw Vlaams.

Geel: Mathieu van der Poel (Ned)

Groen: Julian Alaphilippe (Fra)

Bolletjes: Ide Schelling (Ned)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Na een demonstratie van de hele ploeg. Mathieu van der Poel was in zijn allereerste dag in het geel dé regisseur van het tweede opeenvolgende dagsucces van Alpecin-Fenix. Na twee serieuze valpartijen in de laatste tien kilometer en dan ook nog een waanzinnig zware crash van Ewan in de laatste flauwe bocht, was het maar een klein groepje dat sprintte voor de zege. En toch was het alsof het ProTeam uit de Kempen al jaren Toursprints reed: zo reed Merlier naar zijn allermooiste zege ooit, tegelijk al zijn zevende zege van dit seizoen.

Wie reed zich nog in de kijker?

Jelle Wallays is op zijn 32ste aan zijn allereerste Tour de France bezig. Dat heeft de hele wereld gezien, want de bij Cofidis ingehaalde West-Vlaming was in de Morbihan één van de motoren van de vlucht van de dag die strandde op acht kilometer van de streep. Hij zorgde er wel voor dat Lotto-Soudal, zijn werkgever van de voorbije vijf jaar, al snel aan de bak moest. Samen met Groupama-FDJ van Arnaud Démare. Twee teams voor wie de Tour de derde dag echt begon. Uit beleefdheid zette Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel er meteen een mannetje bij. De drie die het werk dat normaal door Tim ‘El Tractor’ Declercq gedaan wordt, werd richting Pontivy verricht door Thomas De Gendt, Valentin Madouas en Xandro Meurisse. De andere vluchters waren de Zwitser Michael Schär (AG2R-Citroën) en de twee Fransen van B&B Hotels p/b KTM, Cyril Barthe en Maxime Chevalier.

Wat deden de favorieten?

Met Caleb Ewan verliest deze Tour in Pontivy al meteen een van dé smaakmakers van de sprinten. Hij maakte in de laatste flauwe bocht een verkeerd manoeuvre waardoor Ewan en Sagan hard tegen de grond vlogen. Pocket Rocket was danig geblesseerd dat hij moest opgeven, waardoor Lotto-Soudal na drie dagen onthoofd is.

Het klassement dan: de verliezer van de dag werd Primoz Roglic die op tien kilometer van het einde links van de weg echt hard viel. De Sloveen verloor 1’21”. Ook zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar pakte tijd in de voorlaatste crash van de dag, maar de Tourwinnaar 2020 kon het verlies beperken tot 26 seconden.

Vooral Geraint Thomas en Primoz Roglic beleefden een vies dagje. Eerst leek het dat de Brit dé verliezer van de dag zou worden, maar dat werd uiteindelijk Primoz Roglic door een val op tien kilometer van de streep. De hele ploeg wachtte hem op, maar de streep was te dichtbij om dat nog recht te zetten.

De Tourwinnaar van 2018 flirtte na nog geen uur koers met de uitsluiting. De Welshman viel midden het peloton hard in La Trinité-sur-Mer op een plaats waar een verkeersremmer was aangebracht in het asfalt. Daarbij liep hij een luxatie van de rechterschouder op, maar na een behandeling van de Tourdokter zette hij zijn weg verder. Na een achtervolging van een twintigtal kilometer, eerst met wegkapitein Luke Rowe, nam hij met een van pijn verwrongen gezicht zijn plaats opnieuw in het peloton in.

De Welshman pakte in zijn crash onbewust Robert Gesink (hard op rechterschouder gevallen) mee. Thomas, stevig geraakt aan de rechterschouder, herbegon met wegkapitein Luke Rowe met een gezicht vol grimassen aan een achtervolging.

Terwijl voor Gesink voor zijn schouderprobleem de ambulance wenkte. Waarmee de 35-jarige Nederlandse veteraan al de vijfde renner is die de Tour in drie dagen tijd verliest. Dat is ook een klap voor Jumbo-Visma dat een belangrijke pion verliest voor de bergen, terwijl Tony Martin (de wegkapitein die tegen de onvoorzichtige toeschouwster reed de eerste dag) er opnieuw bij lag en ook Steven Kruijswijk betrokken was. Maar het ergste moest dan nog komen.

Carapaz deed in deze sprintersetappe een goede zaak. — © Pool via REUTERS

Ook Miguel Ángel López viel op dik tien kilometer van het einde, samen met Valentin Madouas. Maar dat was bijvoorbeeld peanuts in vergelijking met Jack Haig die als kopman van Bahrain-Victorious ook werd afgevoerd. De enige klassementsleider die een goede zaak, nu ja, deed was Richard Carapaz, het speerpunt van Ineos-Grenadiers, die oprukt naar de derde plaats. De Ecuadoraan was de enige die in de eerste groep finishte. Ploegmaat Geraint Thomas kwam er minder goed vanaf. Hij verloor 26 seconden.

En zeggen dat zich maandagmiddag in Lorient een Tourdag aankondigde zoals er dertien in het dozijn zijn. Op het eerste gezicht waren er slechts twee klassementen die van leider konden veranderen: het groen (puntenklassement) en de bolletjestrui (bergklassement).

Ide Schelling blijft nog minstens tot donderdagavond in de bolletjestrui. De Nederlandse debutant pakte op de Côte de Cadoudal (4de categorie) dat puntje mee als lid van de vlucht en liet zich daarna uitzakken naar het peloton. Dinsdag en woensdag zijn er geen punten voor dit nevenklassement te verdienen.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Voor de eerste keer kregen we géén gevecht om de vlucht van de dag. Het regende bij de start in Lorient en het peloton liet meteen vijf renners vertrekken op de Pont du Bonhomme. Voor de eerste keer kregen de renners ook echt met een Bretoens onweer af te rekenen zodat het in het begin een va-et-vient met regenvestjes was naar de karavaan van de ploegauto’s. De derde dag startte ontzettend rustig, maar uiteindelijk werden de smalle wegen die naar Pontivy leidden voor velen opnieuw een regelrechte nachtmerrie.