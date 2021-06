Hoopgevend onderzoek: “Twee dosissen van Pfizer en Moderna kan meerdere jaren beschermen”

Hoopgevend nieuws vanuit de VS: uit onderzoek is gebleken dat het best zou kunnen dat de vaccins van Pfizer en Moderna na twee prikken voor meerdere jaren bescherming bieden tegen het coronavirus. Dat meldt de wetenschappelijke publicatie Nature. Als bijkomend onderzoek dat bevestigt, zouden bijkomende dosissen in het najaar niet nodig kunnen zijn.

Een van de vragen over de coronavaccins die wetenschappers tot op vandaag niet kunnen beantwoorden, is hoe lang volledig gevaccineerde mensen beschermd blijven tegen het coronavirus en of het de komende maanden of jaren nodig zal zijn om bijkomende dosissen te gebruiken.

Nieuw onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Washington, dat gepubliceerd werd in Nature, toont aan dat volledig gevaccineerde mensen maanden na de tweede dosis van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna nog heel veel antilichamen in het bloed hebben. Dat is hoopgevend, zegt immunoloog en hoofdauteur van het onderzoek Ali Ellebedy in The New York Times. “Dit is een heel goed teken over de duurzaamheid van ons immuunsysteem tegen het virus.”

Volgens de onderzoekers zou het dus best kunnen dat twee prikken van Pfizer of Moderna voldoende is om jarenlang beschermd te blijven tegen het virus, weliswaar op voorwaarde dat er geen varianten opduiken die de werking van de huidige vaccins weten te omzeilen.

Het onderzoek werd niet gevoerd bij de andere coronavaccins, zoals dat van AstraZeneca. Hoe lang dat ons beschermt, is nog niet duidelijk.

