Sint-Kristoffelbedevaart Opgrimbie gaat toch door

De patroonheilige Sint-Kristoffel bewees dat hij van geen kleintje vervaard was toen hij met het Kindje Jezus het diepe water overstak. De traditie om de patroonheilige jaarlijks te eren is even sterk en taai. Tussen de twee coronagolven door kon vorig jaar 2020 tijdens de wekelijkse zaterdagse mis een beperkt aantal gelovigen aanwezig zijn. Na de misviering in het teken van deze patroonheilige, werden de voertuigen van de aanwezigen op de parking voor de 65ste keer op rij gezegend. De continuïteit van de Sint-Kristoffelbedevaart was dus in coronaversie verzekerd.Dit jaar betekent een keerpunt in de bestrijding van de pandemie. De coronastatistieken ontwikkelen in gunstige zin, zodat dankzij de jongste versoepelingen de 66ste zegening van de voertuigen en de weggebruikers mogelijk is. Op zaterdag 24 juli vindt om 17.30 de eucharistieviering ter ere van Sint-Kristoffel plaats. Ditmaal in de hoofdkerk omwille van de werken aan het oude kerkkoor, doch zonder de koninklijke fanfare Sint-Kristoffel omdat corona repetities met blaasinstrumenten niet toeliet. Voor de bedevaart zelf op zondag wordt tijdens de zegening aan alle toeschouwers en deelnemers, voorzichtigheidshalve gevraagd het mondkapje vrijwillig te dragen en de groepsvorming tot 8 personen te beperken. De zegening van de diverse voertuigen gebeurt zoals voorheen in gegroepeerde categorieën: Fietsers openen traditioneel. Ruiters en koetsiers vertrekken samen aan de Broekstraat 103 om 11.15 uur. Er vindt ditmaal geen georganiseerde bostocht plaats. Individueel kan je natuurlijk wel een wandeling maken. De oldtimers treffen elkaar op het Weijerplein en sluiten aan achter de gewone auto’s. Scooters, vespa’s en motoren verzamelen in de Heirstraat op de aangegeven plaats. De tractoren komen samen aan de parking Bredeweg.Er worden dit jaar geen artikelen verkocht en evenmin is er drank verkrijgbaar. Wel kan in de parochiekerk een noveenkaars van Sint-Kristoffel worden aangeschaft.