Pasar Lanaken hervat culturele-en sociale activiteiten

Op donderdag 24 juni trokken ze met 28 leden naar Greenville in Houthalen waar ideeën groeien, bruisen en tot leven komen. De gidsen loodsten de bezoekers door het bedrijf en dankzij hun deskundige uitleg werd duidelijk hoe Cleantech Flanders de implementatie van schone technologieën bevordert en stimuleert, en zo de transitie naar een duurzame wereld versnelt. Na een oerdegelijke Vlaamse lunch in de volksmacht van Houthalen konden de leden van Pasar afzakken naar Labiomista. Gidsen legden uit dat Labiomista een evoluerend kunstwerk is over de mix van het leven. Labiomista is een permanent en evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen.