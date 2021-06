DIALECT Serjeus

Serjeus. Veul weurtj ‘r gezagdj mer noeëts gedaon ómdet wae es mins get neet verstaon en det is waal de kracht van kalle door weurd diej we zoe-mer laote valle Dao zal ’t zeker waal door kómme we waere dèk neet serjeus genómme ómdet ze wete det we teveul zègke waat neet ederein good kan weerlègke Dus keestj eug weurd mèt groeëte zörg den klinke ze good en staon ze börg veur angere diej dao-op kónne bówwe ómdet ze uch den vollop vertrówwe. Kinders, Theo Van Dael.