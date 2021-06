Katrijn Van der Schoepen verbaast zichzelf met een BR op 1500 meter

6 à 7 jaar geleden begon Katrijn Van der Schoepen met het lopen van recreatieve joggings. Omdat ze in haar eentje trainen niet zo prettig vond, sloot ze zich aan bij JMT in Mol. In 2019 maakte ze de overstap naar Looise. Daar kwam ze in contact met Eric Moons en zijn trainingsgroep waar ze zich onmiddellijk erg welkom voelde. Ze leerde er ook op de piste intervaltrainingen doen. Op vraag van Eric schreef ze zich dit jaar in voor het BK. Met een klein hartje trok ze zaterdag 26 juni naar Brussel. De zenuwen die gepaard gaan met het voor de eerste keer deelnemen aan een echt kampioenschap in groot stadion verdwenen bij het betreden van de atletiekpiste. Een gezonde spanning zorgde voor een sterke prestatie. Van bij de start hield Katrijn er een goed tempo in en in haar eigen stijl lukte het haar om tijdens de laatste ronde nog een tandje bij te steken en zo een persoonlijk record neer te zetten. Met haar 6’50”15 gaat ze de tabellen in als nieuwe Belgische recordhoudster op de 1500m bij de T37 (haar classificatie als atlete met een fysieke handicap). Sterke prestatie die ze enerzijds toeschrijft aan de deskundige begeleiding van haar trainer Eric Moons, anderzijds aan de fantastische, stimulerende sfeer in de trainingsgroep waar ze deel van uitmaakt. Hiermee vlakt ze toch net iéts te veel haar eigen talent en doorzettingsvermogen uit.Good news travels fast: bij haar thuiskomst hadden haar teammaatjes haar woning al in de Belgische kleuren getooid en in haar voortuin werd een kleine coronaproof viering opgezet die door de verraste Katrijn erg op prijs werd gesteld. Toen alles werd opgekraamd, besloot de nieuwe Belgische recordhoudster bescheiden dat ze zich nog altijd als een jogger blijft zien. Al blikt ze ondertussen wel al vooruit naar de 5000m van de Trofee Stad Hasselt met het plan om ook daar te vlammen.Foto’s : Koen Van der Schoepen