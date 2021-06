Geniet deze zomer van theater op 20 bankjes in Beringen

“Ook Beringen doet mee”, vertelt schepen van Cultuur en Dorpenbeleid An Moons. “We selecteerden 20 zitbanken verspreid over heel Beringen waar je vanaf 1 juli kan genieten van de meest intieme, bizarre of aangrijpende dialogen die zich misschien wel hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Door de QR-code op de stickers op de bankjes te scannen, kan je de podcast via o.a. je smartphone beluisteren. Het Bankje loopt van juli tot september.” Het Bankje, naar een idee van auteur Wim Chielens, is een initiatief van de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel OPENDOEK, in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt. Het productiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in wervelende podcasts waarbij je helemaal in het verhaal kruipt. Vorige zomer werden de verhalen van de eerste editie meer dan 15.000 keer beluisterd. “Naast de elektriciteitskastjes van Tour Elentrik en de kunstvlaggen van Colours In The Sky brengen we deze zomer zo nog meer cultuur in onze Beringse dorpen en buurten waar je op een laagdrempelige en coronaveilige manier van kan genieten wanneer het jou past. De bankjes staan aan de route van Tour Elentrik. Zo kan je een fietstocht langs de kastjes combineren met een rustpauze opgeluisterd door boeiende dialogen. En op sommige locaties wapperen er ook vlaggen van Colours In The Sky”, aldus schepen An Moons. We doen ook een warme oproep om via Facebook met een foto of filmpje en #MijnBeringsBankje jouw luisterervaring te delen. De route met alle opgefleurde kastjes en bankjes vind je op: tiny.cc/TourElentrikKaart