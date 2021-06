XPlus Lommel wint HBVL/PXL - Scholenquiz

Yoline Vanlook van XPlus Lommel is blij dat HBvL en PXL Hogeschool de handen opnieuw in mekaar sloegen om de Actualiteitsquiz te organiseren. "Een echt lichtpuntje in coronatijden. Zo konden wij bijna wekelijks onze lessen Nederlands op een leuke en spannende manier afsluiten", zegt Yoline. "We mochten werken in vaste duo’s om de hoogste scores te halen en één keer in het schooljaar mochten we een joker inzetten en werden onze punten verdubbeld. Dat deden Lore en ik natuurlijk wanneer we de actualiteit van de week tot op de voet gevolgd hadden. Zo werden wij de winnaars van onze schoolwedstrijd: actuakampioenen van Xplus schooljaar 2020-2021. Dat was fijn maar het hoogtepunt moest nog komen. Dat was toen wij door de krant uitgeroepen werden tot winnaars van de finalequiz. Genoten hebben we van de gewonnen uitstap naar Bokrijk met de hele klas 1T1."