Nike strikt alweer modehuis voor samenwerking

Creatief directeur Virgil Abloh presenteerde maar liefst 21 paar sneakers in opvallende tinten groen, rood, geel en blauw. Op elk van de sneakers was ook het bekende monogram van het Franse modehuis te zien. De sneakers zijn voorzien van kwalitatieve veters en zijn tot in de kleinste details afgewerkt – dat mag ook als je er 3.800 euro voor moet neertellen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Abloh samenwerkt met Nike. In 2017 hadden ze al eens samen een bescheiden collectie op de markt gebracht. En er wordt gefluisterd dat het eigen merk van Abloh, Offwhite, binnenkort ook opnieuw een samenwerking zal aankondigen.

Nike is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Eerder ging de Amerikaanse sportgigant ook al in zee met Kanye West, die in 2015 de overstap maakte naar eeuwige concurrent Adidas.

Dior

Een andere commerciële voltreffer was de samenwerking met modehuis Dior. De sneaker, een hoge en een lage versie van de Air Jordan, die toepasselijk Air Dior werd gedoopt. De schoenen werden voor het eerst voorgesteld in december 2019, maar de release ervan werd door het coronavirus een paar keer uitgesteld. Al dat wachten had zo duidelijk zijn gevolgen, want meer dan vijf miljoen mensen probeerden een paartje te pakken te krijgen via een daarvoor speciaal opgetrokken website. Nochtans waren er in totaal maar 13.000 van gemaakt en moest je tussen de 1.800 en 2.000 euro neertellen voor een paar.

Nike ging ook nog in zee met ...

b Rapper Travis Scott. De samenwerking begon in 2017 met een combinatie van de Canvas Air Force 1 en de rappers Cactus Jack. Nadien volgden nog verschillende herinterpretaties, alsook de Air Jordan 1.

b Eminem, en dan nog voor het goede doel. In 2006 werden acht sneakers ontworpen in een zeer beperkte oplage: die schoenen werden dan geveild voor de Marshall Mathers Foundation, het goede doel van de rapper.

b Ben & Jerry’s, je leest het goed. De ijsjesgigant bracht in 2020 samen met Nike de Licks to Kicks schoenen uit, met een opvallende koeienprint en met heel veel kleur.