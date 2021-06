Fanfare Sint-Jozef Kleine-Brogel neemt afscheid van muziekleerkrachten Hubert en Ludo

Hubert en Ludo, beiden gepensioneerd, vonden het tijd om de fakkel door te geven en het wat rustiger aan te doen. Tijdens de proclamatie van de muziekschool, afgelopen zaterdag, werden zij gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Meer dan 40 jaar geleden legde Hubert mee de eerste stenen van deze muziekschool, hij bepaalde mee de missie en visie die zij zouden nastreven. Tot op vandaag en hopelijk nog heel lang kan de fanfare hiervan de vruchten plukken. Bijna elke koperblazer in de fanfare van Kleine-Brogel leerde bij hem een instrument bespelen. Zij zijn Hubert dan ook enorm dankbaar voor wat hij voor hun muziekvereniging betekend heeft.Ludo Coenen was reeds meer dan 10 jaar als saxofoon-leraar verbonden aan de muziekschool van de KF Sint-Jozef. Hij nam de opleiding van meerdere saxofonisten voor zijn rekening. Uiteraard kon muziek niet ontbreken en werd er afgesloten met een muzikale hulde door de aanwezige muzikanten.