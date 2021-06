Jean Arits heeft een prachtige bloementuin

Jean Arits uit Stokkem heeft één derde van zijn groentetuin ingeleverd voor bloemen. Al jaren ijveren de inwoners ervoor om in het centrum de huizen en straten met bloemen op te fleuren. Jean is geen centrumbewoner, maar wil als hobbyist aansluiten bij de stadsbebloeming, een initiatief dat gepromoot wordt door de Kunstkring en Promo.

"Ik heb elk jaar een overschot van groenten en aardappelen", verduidelijkt Jean. "Daarom heb ik gekozen om mijn tuin om te toveren tot een groot bloemtapijt." Jean wordt enthousiast aangemoedigd door zijn echtgenote en schoonmoeder die hem regelmatig een handje toesteken.Hoeveel planten zijn tuin momenteel kleuren, is moeilijk te schatten. Zelf denkt hij dat het een 20 à 25 diverse variëteiten zijn. Opvallend zijn de korenbloemen die zo goed als verdwenen zijn in de wilde natuur. De klaprozen zijn het talrijkst vertegenwoordigd. Jean geniet van zijn mooie bloementuin en is uiterst fier wanneer buren of wandelaars hun bewondering tonen.