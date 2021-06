BS De Berk neemt etalage JBC onder handen

Begin maart riep de Belgische modeketen JBC basisscholen in het hele land op om creatief aan de slag te gaan met een etalage. De jongste kleuters van basisschool De Berk werden uitgekozen.

In juni gingen de kleuters aan de slag en werd er een hele week hard geknutseld. De leerlingen van het derde leerjaar droegen ook hun steentje bij. Op woensdag 23 juni was het eindelijk zover. De juffen mochten de etalage van de JBC in Paal gaan versieren met de knutselwerkjes. Enkele kleuters kwamen tussendoor al eens een kijkje nemen.