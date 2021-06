Van zelf BV tot mystery woman: dit zijn de vrouwen achter onze Rode Duivels

Dries Mertens en Kat Kerkhofs

Zij is misschien wel de bekendste onder de spelersvrouwen. Het koppel vierde recent hun zesde huwelijksverjaardag: met een zelfgemaakt bord vanuit de tribune tijdens de match van de Rode Duivels tegen Portugal. Kat, voluit Katrin, duikt regelmatig op in televisieprogramma’s zoals Control Pedro, Dancing with the stars en in het laatste seizoen was ze ook jurylid in De slimste mens ter wereld. Tijdens het EK vlogt ze voor Katje voor de sfeer.

Kevin Debruyne en Michèle Lacroix

Ook Kevin Debruyne heeft ondanks zijn internationale carrière de liefde gevonden bij een Belgische. Hij stapte in 2017 in het huwelijksbootje met de Genkse Michèle Lacroix. De Bruyne vroeg haar ten huwelijk onder de Eiffeltoren in Parijs, maar het feest vond plaats onder de Italiaanse zon. Het koppel heeft samen drie kinderen: Mason Milian, Rome en dochtertje Suri.

Jan Vertonghen en Sophie de Vries

Van jeugdliefde gesproken: Vertonghen leerde ‘zijn’ Sophie kennen op de schoolbanken in Amsterdam, waar de speler van het Portugese Benfica een jeugdopleiding bij Ajax doorliep. “Vooral haar pittige karakter trok me aan”, zei Vertonghen eerder in een interview aan het Nederlandse AD. “Als we discussiëren zegt ze niet gelijk ja en amen.” Ondertussen heeft het koppel drie kinderen en is Sophie actief in de wereld van het theater.

Eden Hazard en Natacha van Honacker

Eden Hazard doet nog beter. Hij en Natacha van Honacker weren een koppeltje toen ze amper veertien jaar oud waren. Vijf jaar later werd hun liefde bekroond met een eerste kindje, Yannis. Over Natacha is niet veel bekend, Hazard is gesteld op zijn privacy en houdt zijn professionele en privéleven liever gescheiden. Zelfs toen ze in 2012 in het huwelijksbootje stapten, was dat amper geweten. Het koppel heeft ondertussen drie kinderen en Hazard staat onder zijn teamgenoten bekend als een echte familieman.

Thomas Vermaelen en Polly Parsons

Vermaelen vond de liefde in Groot-Brittannië. In 2017 trouwde hij met de Engelse televisiepresentatrice Polly Parsons en samen hebben ze twee kinderen: Raff en Ace. Naast haar televisiecarrière was Parsons ook actief als lingeriemodel en was ze eerder verloofd met acteur Sid Owen.

Toby Alderweireld en Shani van Mieghem

Twee jaar voor Thomas Vermaelen luidden de huwelijksklokken voor Toby Alderweireld. Maar het koppel leerde elkaar kennen toen Shani nog studeerde. “Ik zat nog op school voor mijn studie schoonheidsspecialiste en werkte in het kapsalon van mijn moeder”, zei ze daarover in een eerder interview met onze krant. “We leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend. Ik wist niet dat hij een voetballer was. Natuurlijk zag ik op zijn Facebook foto’s van wedstrijden met publiek. Pas toen mijn nonkel zijn naam hoorde, sprak die mij aan. Hij kende Toby Alderweireld wél.”

Het koppel heeft twee kinderen: Ayla en zoon Jace. “En ik heb ook een merrie, Sicilia, waarmee ik dressuurwedstrijden rijd. Die passie voor paarden geeft me een houvast in het buitenland.”

Axel Witsel en Rafaella Szabo

De relatie van Witsel en Rafaella verliep in het begin niet van een leien dakje. De middenvelder had niet alleen oog voor haar maar ook voor de Portugese Analicia Chaves. Maar de van oorsprong Roemeense Rafaella slaagde er na een moeilijke periode in om haar vriend te vergeven: ze stapten in het huwelijksbootje en hun liefde werd bekroond met een dochtertje Maï-Li. Ondertussen kwamen daar nog twee kindjes bij en mocht het koppel onlangs zes kaartjes op de huwelijkstaart uitblazen.

Thomas Meunier en Deborah Panzokou

En binnenkort mevrouw Meunier, want de rechtsbuiten van Borussia Dortmund heeft zijn vriendin eind mei ten huwelijk gevraagd in Brugge. Ze is opgegroeid in Parijs, maar bracht haar tienerjaren door in Franstalig België. Met haar Belgische, Congolese en Siciliaanse roots had ze lange tijd een blog waarin ze schreef over de schoonheid van Parijs en haar leven. Tegenwoordig staat de blog op een laag pitje, ze heeft inmiddels drie kindjes, misschien wel grootste supporters van papa Meunier.

Thorgan Hazard en Marie Kindermans

Net als zijn oudere broer Eden houdt Thorgan zijn gezin weg uit de spotlights. Zij is de dochter van dochter van Johan Kindermans, ex-jeugdtrainer bij Anderlecht, en deelt al dertien jaar lief en leed met Thorgan. Het stel leerde elkaar kennen op de camping en heeft samen een dochtertje, Elayna. Ook hebben ze dit jaar iets te vieren: ze zijn vijf jaar getrouwd.

Thibaut Courtois en Mishel Gerzig

Nog maar recent bevestigde de doelman van de Rode Duivels dat hij een relatie heeft met het Israëlische model Mishel Gerzig. Om de communicatie te vergemakkelijken doet wil Courtois het Hebreeuws leren beheersen. Daarvoor had de 29-jarige Bilzenaar onder meer relaties met Marta Domínguez, met wie hij twee kinderen heeft , Adriana en Nicolás.

Romelu Lukaku en ...

Wie door de sociale media van de wereldspits scrolt, zal al snel merken dat er geen foto's uit zijn privéleven te vinden zijn. De Rode Duivel heeft een zoontje Romeo, maar wie de mama is, werd nooit publiekelijk bekendgemaakt. Wel werd de spits enkele jaren gekoppeld aan de knappe Sarah Mens, de dochter van televisiepresentator Harry Mens, maar die relatie zou ten einde zijn.

Eerder had Lukaku enkele korte relaties met Eveline Ribaudo en Mandy De Saeger.