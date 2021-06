Japan wil Olympische atleten uit door deltavariant getroffen landen strengere regels opleggen

Er is ongerustheid dat de Olympische Spelen, die van start gaan op 23 juli, een ‘superverspreider-evenement’ worden. Amper een week geleden werd de noodtoestand opgeheven in Tokio, en de besmettingscijfers gaan er alweer omhoog. Bovendien testte een lid van de Oegandese olympische delegatie op 19 juni positief bij aankomst in de Narita-luchthaven in Tokio. De rest van het team mocht met de bus voortreizen naar Izumisano, de stad in de prefectuur Osaka, waar nog een teamlid besmet bleek.

Volgens de nieuwe regels zouden atleten en stafleden een week lang iedere dag getest moeten worden voor ze naar Japan reizen. In die periode moeten ze zich ook isoleren, zei de Japanse kabinetschef Katsunobu Kato op een persconferentie. Ze gaan ook het verbod krijgen om met anderen contact te hebben tot drie dagen na aankomst. “We zullen de nodige grensmaatregelen nemen. Maar tegelijkertijd zullen we erop toezien dat de atleten op een eerlijke manier behandeld worden, voor hun voeding en trainingsinfrastructuur”, zei Kato. Hij zei ook dat de regering overlegt met het Internationaal Olympisch Comité om de regels te finaliseren.

Eerder op de dag had premier Yoshihide Suga de Haneda-luchthaven in Tokio bezocht om er gebrieft te worden over de Japanse grensmaatregelen, die onder vuur liggen na het voorval met de Oegandese delegatie. Yasuhiro Yamashita, hoofd van het Japanse Olympische Comité, zei van zijn kant zei dat “strenge maatregelen” noodzakelijk zijn voor aankomsten, om te vermijden dat clusters ontstaan. “Maar ongeacht de maatregelen die van kracht zijn, is het onmogelijk dat niemand positief test bij aankomst. Zelfs al heb je twee vaccindoses, het garandeert niet dat iedereen negatief test.”