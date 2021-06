Limburgse Okra Motorclub maakt vijfdaagse motorreis aan de kust

Ondanks een druilerige start, waren er alleen maar gelukkige gezichten bij het vertrek, we mochten eindelijk weer een keertje op reis. 30 motoren en 40 deelnemers waren er klaar voor. "Het sombere weer hebben we helaas grotendeels van de reis met ons meegenomen, de vrolijke gezichten zijn gelukkig gebleven. De sfeer was er niet minder om, een echte motard laat zich dan ook niet afschrikken voor wat gemiezer."Wie denkt dat de kust voor motorrijders niet veel te bieden heeft, heeft het volledig mis. Integendeel, zoals aangekondigd is de kust voor motorrijders bijzonder veelzijdig. Naast tal van bezienswaardigheden zijn Brugge, het Provinciaal domein 'De Palingbeek' nabij Ieper, Diksmuide en de Vlaamse Ardennen met zijn heuvelland niet veraf. Het was zorgeloos cruisen langsheen De IJzer, doorheen polders en velden, Vlaanderens mooiste landschap. "We deden een brouwerijroute waarbij een bezoekje aan de abdij van Westvleteren en het prachtige 360° view van de Sint Bernardusabdij niet mochten ontbreken. Tegen het principe van een motorrijder in, werd er voor de gelegenheid toch een trappist ‘gedegusteerd’. Ondanks het soms ietwat miezerig weer, werd het vooropgestelde reisprogramma zonder enige wijziging volledig afgewerkt. In het vakantiecentrum Vayamundo Oostende werden we in de watten gelegd. Deze accommodatie heeft alles te bieden wat een motorrijder zich maar wensen kan. Hier ontbrak echt niets. Een heerlijke keuken, ruime appartementen met de nodige comfort en een veilige stalling voor de motoren." Een speciale dank aan Berto en Lutgard die ons als een goede huisvader en huismoeder begeleid hebben. Maar ook een dank aan de voortreffelijke voorrijders, Berto, Johnny, Eric, Hubert en André om ons vlekkeloos de weg gewezen te hebben."