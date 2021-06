Stad Hasselt wordt gaststad van Het Gala van het handbal

Het Gala van het handbal gaat dit jaar door op vrijdag 20 augustus in het cultureel centrum van Hasselt. Voor de stad Hasselt, dat met Initia Hasselt een topclub bij de dames en heren heeft en gaststad is van zowel de nationale herenhandbalploeg de Red Wolves en de nationale dameshandbalploeg de Black Arrows, is met de komst van het Gala het handbalplaatje compleet. Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar ondanks corona een gala georganiseerd, met dat verschil dat het vorig jaar een digitaal gala werd en dit jaar wordt het opnieuw een live gebeuren waarbij de handbalfamilie de kans krijgt om na anderhalf jaar elkaar nog eens te ontmoeten. Tijdens het Gala wordt er hulde gebracht aan jubilarissen Initia Hasselt (50 jaar), Uilenspiegel (75 jaar) en Beyne (100 jaar). Behalve enkele ‘Lifetime Achievement Awards’ worden er geen individuele prijzen uitgereikt. En toch wordt het een gala waarbij iedereen betrokken is: jeugd, G-sport, heren, dames, scheidsrechters, … Het format is gestoeld op dat van een talkshow, ondersteund met heel veel beelden en overgoten met livemuziek. De slogan van Hasselt is ‘Hasselt heeft het’. Vanaf dit jaar heeft Hasselt nu ook Het Gala van het handbal. Tot en met 2023 is Hasselt gaststad van Het Gala van het handbal. "Handbal zit ingebakken in het DNA van deze stad", zegt schepen van Sport van stad Hasselt Habib El Ouakili. "Hasselt is thuisstad van de Red Wolves, de Black Arrows en heeft met Initia Hasselt een topclub bij de dames en heren die gekend is voor de kwaliteitsvolle jeugdopleiding. Toen we destijds de vraag kregen om gaststad te worden van de Red Wolves en Black Arrows hebben we niet getwijfeld. En vanaf dit jaar sluiten we ook Het Gala van het handbal in de armen. Het Gala verdient de mooiste zaal van onze stad waar het volledig tot zijn recht komt en dat is de schouwburg van het cultureel centrum. Ik ben mijn collega schepen van cultuur Joost Venken ook heel dankbaar om mee zijn schouders onder het project te zetten. Zo’n Gala heeft ook een bepaalde uitstraling en helpt mee om de stad op de kaart te zetten.”Het Gala in zijn huidige vorm is dit jaar aan zijn vijfde jaargang toe. Het is een totaalproject bedacht en uitgewerkt door Eric Dupain, communicatiemanager van de KBHB en managing director van De Broodplank. “De afgelopen jaren hebben we de uitverkiezing van de speler en speelster van het jaar naar een hoger niveau getild. Jan Stryckers, Hasselaar, ex-speler van Initia en voorzitter van de MARCOM binnen de KBHB, heeft daar als klankbord een groot aandeel in. Vanaf dit jaar spelen we drie seizoenen lang in de Champions League. Ik ben het stadsbestuur van Hasselt en heel in het bijzonder schepenen Habib El Ouakili en Joost Venken zeer dankbaar om dit project naar Hasselt te halen waardoor we de kwaliteit van het Gala alleen maar kunnen verhogen. Tegelijkertijd ben ik de federatie dankbaar dat zij in dit project geloven. Dit jaar wordt een atypisch Gala zonder uitverkiezing van de speler en speelster van het jaar. Het wordt een talkshow met heel veel beelden en muziek verzorgd door Wilhelmina Music. We blikken terug op het voorbije anderhalve jaar en we kijken vooruit naar de opstart van de competities. Het format van dit jaar leent zich ertoe om enkele jubilarissen te vieren waaronder Initia Hasselt.”In een jaar waarin de handbalfamilie elkaar nauwelijks zag kijkt voorzitter Jean-François Hannosset er naar uit om iedereen weer te kunnen begroeten. “Het Gala heeft ook een sociale functie. Voor het eerst in vele maanden gaan we de handbalfamilie in een fantastisch kader eindelijk nog eens kunnen samenbrengen. Alleen daarvoor al moet iedereen die de sport een warm hart toedraagt vrijdag 20 augustus met rood aanduiden in zijn/haar agenda. Dank aan de stad Hasselt aan wie we een fantastische partner én ambassadeur hebben voor onze sport. Dank ook aan Eric Dupain om Gala ook dit jaar te organiseren. Laat dit de start worden van wat op alle niveaus een fantastisch handbalseizoen mag worden boordevol spelvreugde en spanning.” De toegang voor het Gala is gratis. Wil je de show bijwonen, dan vragen we om organisatorische redenen om je vooraf te registeren via onderstaande link.https://www.debroodplank.be/nl/events/1/gala-van-het-handbal