Hasseltse straatnamen: Kolonel Dusartplein

Charles Dusart werd in Gent geboren in 1860. Hij studeerde aan de Militaire School in Brussel. In 1890 werd hij naar Congo-Vrijstaat gezonden om er als kapitein-bevelhebber een pionier te worden in de strijd tegen de beruchte Arabische slavenhandelaars. In 1913 werd hij tot kolonel bevorderd en kreeg hij het bevel over ons Hasselts 11de Linieregiment. Hij bracht binnen het korps een fijne sfeer van samenhorigheid: hij schafte enkele onnodig strenge reglementen af en dronk graag een pintje tussen zijn soldaten. Maar algauw was daar de 1ste wereldoorlog en moest ons 11de Linie de versterkte stelling Luik gaan vervoegen. In de streek tussen Herstal en Barchon werd hun bivak opgeslagen en de verdedigingswerken aangevat. Reeds enkele dagen later werd het bivak door het Duitse leger aangevallen. Dusart ging in de tegenaanval en stormde aan het hoofd van zijn manschappen op de vijand af. Helaas sloeg de dood voor het eerst toe in de Belgische rangen: Dusart werd door een vijandelijke kogel dodelijk getroffen. Op het kerkhof van Rhees (Barchon) staan twee gedenktekens op een gezamenlijk graf: op het ene staan de namen van de gesneuvelde manschappen, op het andere de naam 'Kolonel Dusart'. In Hasselt werd het vroegere 'Wapenplein' nu 'Kolonel Dusartplein' en de kazerne werd de 'Kolonel Dusartkazerne'.Wèè klienkde de marsj van’t 11de wieër?