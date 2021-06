Jos Roofthooft bezingt fietsprovincie Limburg in nieuwe clip

Daniel Vanroy schreef muziek en tekst voor zanger Jos Roofthooft en Tom Geraerts en Brent Van Lancker zorgden voor beelden en montage. De clip is te vinden op internet en de site van Jos. In de clip zien we heleboel fietsen langs de mooiste plekjes van Limburg passeren. "Wij willen ons mooi Limburg nog meer in de kijker plaatsen", aldus de makers.