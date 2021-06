TOUR 2021. Etappe 4 (Redon - Fougères). Massasprint lijkt onafwendbaar, tenzij de wind opsteekt

Dinsdag kan enkel de wind voor een verrassing zorgen, anders stevenen we in de vierde etappe af op een massasprint in deze volledig vlakke etappe.

Start:om 13u25 in Redon

Aankomst:omstreeks 17u in Fougères

Afstand:152 km

Omschrijving:sprintersetappe

Het parcours

Deze rit door het Bretoense binnenland lijkt niet anders te kunnen eindigen dan met een massasprint, tenzij de wind vrij spel heeft in de (weinige) open plateaus en er toch nog wordt aangevallen.

Dit zijn de sleutelmomenten

Geen, onderweg wacht zelfs geen enkele officiële beklimming. Pas na 114 kilometer wacht de tussensprint.

De mening van José De Cauwer: “Stereotype sprintetappe”

“Deze etappe is het stereotype van een vlakke sprintersetappe in de Tour. Bovendien besliste de organisatie om er geen onnodige kilometers aan te plakken, want het gaat in deze etappe naar Fougères uiteindelijk maar over 150 vlakke kilometers. Er zijn zelfs nergens bergpunten te sprokkelen, ook een zeldzaamheid in deze editie van de Tour. De vorige keer dat hier in de buurt een rit aankwam, was Mark Cavendish de beste. Je zal het in deze rit in diezelfde richting moeten gaan zoeken: een pure sprinter maakt de meeste kans. Zo’n rit de dag voor een tijdrit is altijd apart. De klassementsrenners hopen dat er niet te veel gekoerst wordt en willen zich gedeisd houden om energie te sparen.”

Wat u van de rit van vandaag nog moet weten

Startplaats Redon was in 2011 nog de aankomstplaats in de Tour. De Amerikaan Tyler Farrar won er toen de sprint en vormde met zijn handen boven het hoofd een ‘W’ als eerbetoon aan zijn vriend Wouter Weylandt, die pas enkele weken daarvoor om het leven was gekomen bij zijn fatale val in de Giro.

Mark Cavendish is de laatste ritwinnaar in Fougères. In de Tour van 2015 won hij de massasprint nadat geletruidrager Tony Martin onderweg moest opgeven met een gebroken sleutelbeen.