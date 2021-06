Astana houdt Italiaans tijdrittalent Piccolo om gezondheidsredenen aan de kant

Het Italiaanse wielertalent Andrea Piccolo zal dit seizoen dan toch niet debuteren voor Astana - Premier Tech. De Kazachse WorldTourploeg had de twintigjarige renner opgenomen in zijn selectie voor 2021, maar gezondheidsproblemen gooien roet in het eten.

“We kunnen bevestigen dat vanwege persoonlijke gezondheidsredenen die vastgesteld zijn tijdens het eerste trainingskamp van het seizoen, het medisch departement van de ploeg heeft beslist Andrea Piccolo niet te laten koersen dit seizoen”, luidt het maandag in een tweet. “We volgen zijn herstel en hopen dat hij kan terugkeren in het peloton eens hij hersteld is.”

Andrea Piccolo maakte de voorbije jaren bij de jeugd indruk in het tijdrijden. Na brons op het WK voor junioren in 2018 (achter Remco Evenepoel en de Australiër Lucas Plapp) volgde in 2019 Europees goud (en brons in de wegrit).

De jonge Italiaan stapte eind 2020 van het continentale Team Colpack Ballan over naar Astana.