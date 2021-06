Turnwonder Simone Biles heeft olympisch ticket beet

De Amerikaanse vedette Simone Biles heeft zich zondag zoals verwacht vlot gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio. De 24-jarige Biles turnde op de nationale trials in Saint-Louis (Missouri) weliswaar niet foutloos maar haalde toch de zege binnen met 118,098 punten.

Biles was in 2016 in Rio goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en een keer brons (balk). Ze telt ook negentien wereldtitels op haar indrukwekkende erelijst.

Biles haalde het voor Suni Lee (115,832 ptn), die op haar achttiende zal debuteren op de Spelen. De andere gekwalificeerden zijn Jordan Chiles en Grace McCallum. Jade Carey en MyKayla Skinner zijn reserven. Allemaal staan ze voor hun eerste olympische deelname.