Ecuador bereikt kwartfinales Copa America na draw tegen Brazilië

Ecuador heeft zich zondagavond verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Copa America. Het stootte door na een 1-1 gelijkspel in zijn laatste groepsmatch tegen Brazilië.

De Seleçao was al zeker van kwalificatie en deed het in Goiania zonder Neymar. Eder Militao bracht het gastland na 37 minuten op voorsprong maar Ecuador kwam in de 52e minuut langszij via Angel Mena.

Brazilië sluit groep B als winnaar af met 10 op 12. Peru, dat in Brasilia met 0-1 won van Venezuela na een goal van Carrillo, is tweede met 7 punten. Ook Colombia (4 ptn) en Ecuador (3 ptn) gaan door. Voor Venezuela (2 ptn) zit het toernooi erop.

Brazilië weet maandagavond wie zijn tegenstander in de kwartfinales wordt: Chili of Uruguay.