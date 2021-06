Ongezien: NBA-ster Trae Young blesseert zich in cruciale match door… scheidsrechter

Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo waren samen goed voor 71 punten bij de bezoekers. Middleton werd met 38 punten topschutter. Daarvan maakte hij er twintig in het laatste kwart.

Trae Young kwam bij de thuisploeg tot 35 punten, maar blesseerde zich door op de voet van een van de scheidsrechters te gaan staan.

Zestienduizend basketfans woonden de wedstrijd in de State Farm Arena bij. Woensdagavond spelen de twee ploegen er opnieuw tegen elkaar.

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de eindstrijd tegen de beste ploeg uit de Western Conference. In die finale leidt Phoenix met 3-1 tegen de LA Clippers.

Billups gaat Portland trainen

De Portland Trail Blazers leggen hun sportieve toekomst in handen van Chauncey Billups. De huidige adjunct-coach van de Los Angeles Clippers krijgt een contract voor vijf jaar.

Billups (44) is een vijfvoudig All Star. Hij werd NBA-kampioen met Detroit (2004) en moet de Trail Blazers performanter maken in de play-offs. Het team haalde dit seizoen voor het achtste jaar op rij de nacompetitie maar werd al voor de vierde keer in vijf jaar in de eerste ronde gewipt. Dit keer was Denver te sterk. Na de uitschakeling besloot coach Terry Stotts, in functie sinds 2012, de club te verlaten.

Het team is opgebouwd rond Damian Lillard, die publiekelijk zijn steun uitsprak voor Billups, en CJ McCollum Vooral in de verdediging zal er versterking worden gezocht.

Billups is sinds november 2020 T2 van Tyronn Lue bij de LA Clippers. De Californiërs spelen momenteel de finale van de Western Conference tegen Phoenix maar balanceren op de rand van de uitschakeling. De Suns leiden met 3-1 en hebben nog maar een zege nodig om door te stoten.