Tornado raast door Ardennen en vernielt boerderij: “Erger dan een bombardement”

De Ardennen werden zondagavond getroffen door stevig onweer. In de Luxemburgs gemeente Houffalize kon een ooggetuige zelfs filmen hoe een tornado door het gebied raasde. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar een boerderij in het gebied is volledig vernield. “Het huis is onbewoonbaar”, klinkt het bij een lokale schepen. “Het dak is weg en de muren zijn onstabiel. Het is erger dan een bombardement.”