ZOMERHACK. Zo gaat de batterij van je smartphone langer mee

Een barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dan zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven makkelijker te maken.

Wat is het probleem? Na een hele dag selfies en foto’s maken met je vrienden wil je nog een mooi kiekje maken van de zonsondergang, maar je smartphone denkt daar anders over. Het toestel heeft te vaak gewerkt en de batterij loopt langzaam maar zeker leeg.

De oplossing? Begin met het sluiten van alle apps die je eventjes niet meer nodig hebt. Vaak duwen we op de basisknop om ze te sluiten, maar dat is niet voldoende: de apps zijn dan wel uit het zicht, ze blijven op de achtergrond toch actief en vreten nog steeds energie. Hetzelfde met de functies die je locatiegegevens bijhouden. Heb je geen wifi of bluetooth nodig, schakel ook dat uit.

Een klassieker: zet de helderheid van je scherm minder fel. Bij zowat elk toestel kan je de helderheid verminderen bij de instellingen of met een knop op het toegangsscherm. Onderschat niet hoeveel energie alleen het scherm al van je smartphone opeist.

Aanlokkelijk, maar zeker niet doen: je gsm uitschakelen om je batterij te besparen. Je toestel heropstarten kost ook veel energie, beter is om de energiebesparende modus in te schakelen. Heb je geen energiebesparende modus op je smartphone, zet hem dan in vliegstand.