Rode Duivels bekampen vrijdag Italië in de kwartfinales op het EK

Het is de wedstrijd waar heel Limburg nu al reikhalzend naar uitkijkt. De Rode Duivels zullen vrijdag Italië bekampen in de kwartfinales op het EK. De Belgen krijgen deze kans nadat ze gisteravond in de achtste finales titelverdediger Portugal uitschakelde met 1-0. Thorgan Hazard was de held in Sevilla. De Duivels moesten wel diep gaan tegen de Portugezen, en zagen ook Eden Hazard én Kevin De Bruyne uitvallen met een blessure. Hopelijk niet al te erg, want Bondscoach Roberto Martinez zal iedereen nodig hebben voor het duel tegen de Squadra Azzurra.