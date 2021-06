De vzw Straatverplegers, de app Peesy en de ULB-onderzoeksgroep voor wateronzekerheid HyPer roepen op tot een “toiletplan” voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit cijfers die ze samen verzamelden blijkt dat er per 11.000 inwoners in Brussel slechts één openbaar toilet is. Een te laag aantal met bovendien nog heel wat praktische en sociale drempels.