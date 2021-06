Staatssecretaris Thomas Dermine (PS) begint werkweek met kater na match van Rode Duivels

Net als veel andere voetbalsupporters begint PS-staatssecretaris Thomas Dermine de werkweek net iets minder uitgeslapen dan gemiddeld. Op Twitter deelde hij een selfie van maandagochtend met daarnaast een foto van het feestgedruis tijdens de match van de Rode Duivels zondagavond.

De 35-jarige Dermine is een van de jongste leden van de regering-De Croo. Zijn belangrijkste bevoegdheid is de economische relance. Voor hem is het nu eventjes iets rustiger. Vorige week heeft hij van de Europese Commissie groen licht gekregen voor de Belgische relanceplannen. Dat betekent dat er de komende jaren 5,9 miljard euro in de Belgische economie kan worden gepompt.

Dermine was tijdens de lange regeringsonderhandelingen de rechterhand van PS-voorzitter Paul Magnette.

