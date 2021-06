In deze woning in de Gijzenveldstraat raakte de hele inboedel, die tijdelijk in de kelder stond, vernield door het wassende water. — © Chris Nelis

ZUTENDAAL

Vooral in de Gijzenveldstraat en de Roelerweg in Zutendaal heeft de wateroverlast van zondag heel wat schade veroorzaakt. In de Gijzenveldstraat liep een huis onder op het ogenblik dat de hele inboedel van moeder en dochter in de kelder gestockeerd stond. Nagenoeg alles is vernield.