Thibault De Smet verliet STVV vorig jaar voor een avontuur in de Ligue 1. — © Jeffrey Gaens

Thibault De Smet (ex-STVV) zet zijn carrière verder bij Beerschot. De 23-jarige linksachter komt op huurbasis over van het Franse Stade de Reims. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen, zo bevestigen de Ratten maandag.