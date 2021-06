Lommel

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt de komende maanden 12 knelpunten op de Lommelse schoolroutes. Het stadsbestuur diende een lijst van 28 punten in op gewestwegen waar de veiligheid beter kan. 12 hiervan werden weerhouden voor een snelle aanpak , de overige worden onderzocht of meegenomen in grotere projecten.