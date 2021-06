Rode Duivels in Vlaamse Gebarentaal: Hazard de hamburger en Mertens het hartje.

Onze nationale ploeg maakt furore op het EK voetbal en dat wordt ook in de dovengemeenschap uitvoerig besproken. Dat resulteert ook in persoonlijke naamgebaren voor de Rode Duivels. “Die gebaren ontstaan op basis van de naam, het karakter of de speelstijl van een voetballer”, zegt Sam Verstraete van het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC).