Vakantiegangers die nog een PCR-test nodig hebben om naar het buitenland te kunnen vertrekken, wachten best niet te lang voor ze een tijdslot reserveren. Want in heel wat testcentra in Vlaanderen zijn er al verschillende dagen volgeboekt. “We raden de mensen aan om niet meer te lang te wachten.” In Limburg is het hier en daar al druk, maar van een stormloop is er hier nog geen sprake.