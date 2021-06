Aankondiging gemeenteraad Beringen maandag 28 juni

Beringen

Maandagavond buigen de Beringse raadsleden zich over verschillende zaken. Een aantal nieuwe straatnamen worden ter goedkeuring voorgelegd. Er volgen vragen over de stand van zaken van de PFOS-verontreiniging en de gewijzigde verkeerssituatie op de Kasteletsingel. Vooruit heeft een vraag over Seveso. Groen wil meer AED-toestellen op publiek toegankelijke plaatsen en vraagt een aanpak van sluipverkeer in de Motstraat. Dit en nog veel meer kan je maandagavond hier live volgen vanaf 19.30 uur.