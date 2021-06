Een dag na de kwalificatie van de Rode Duivels strijden ook de andere ploegen in de tabelhelft van België voor een plekje in de kwartfinales. Als eerste zijn Kroatië en Spanje aan de beurt. Zij maken in Kopenhagen uit wie het in de volgende ronde opneemt tegen de winnaar van Frankrijk-Zwitserland. Wie haalt het? Volg het hier live.