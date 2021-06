Van der Poel kreeg van Pogacar te horen dat hij geel pakte (en ook Van Aert was onder de indruk)

Met een onnavolgbare demarrage snelde Mathieu van der Poel zondag naar zijn eerste ritzege in de Tour én het geel. De tranen vloeiden na afloop, het ongeloof was groot. En aanvankelijk wist de Nederlander niet eens dat hij het geel had gepakt. Tot titelverdediger Tadej Pogacar het hem kwam vertellen. Ook Wout van Aert deelde felicitaties uit aan Van der Poel.