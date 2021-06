Nog veel onduidelijkheid over reizen in coronatijden: de belangrijkste vragen én antwoorden op een rij

Als er één ding duidelijk is geworden uit de honderden lezersvragen die onze zusterkrant ‘Het Nieuwsblad’ de voorbije dagen binnenkreeg, dan is het net dat er nog héél veel onduidelijkheid is rond reizen in coronatijden. Moet je als volledig gevaccineerde nog in quarantaine na terugkeer uit een rode zone? Moeten je kinderen onder de twaalf ook getest worden? En hoe kan een minderjarige eigenlijk aan zo’n coronacertificaat geraken? Wij proberen het hele kluwen een beetje te ontwarren.