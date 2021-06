Auteur ‘Game of thrones’ belooft fans een nieuw einde: “Ik wou dat ik de boeken had laten voorgaan”

De fans mogen gerust zijn, zo beloofde auteur George R.R. Martin. Het laatste deel van de boekenreeks waarop ‘Game of thrones’ is gebaseerd, zal een ander einde krijgen dan dat van de tv-serie. “Ik had nooit gedacht dat de tv-makers me zouden inhalen”, aldus de 72-jarige schrijver.

Een storm van kritiek en zelfs massaal ondertekende petities om het laatste seizoen volledig opnieuw te maken. Toen midden 2019 de allerlaatste aflevering van ‘Game of thrones’ werd uitgezonden, was de teleurstelling bij de fans enorm. Tv-makers David Benioff en D.B. Weiss moesten het ontgelden omdat ze snelheid lieten voorgaan op kwaliteit. Ze hadden moeten wachten tot de boeken klaar waren, zo luidde het massaal.

De auteur van ‘A song of ice and fire’ (Een lied van ijs en vuur), de boekenreeks waarop ‘Game of thrones is gebaseerd, slaat nu mea culpa. “Nu ik erop terugkijk, weet ik dat ik beter de boeken had laten voorgaan”, aldus George R.R. Martin. “Maar toen de tv-serie begon, had ik al vier boeken uit en ook het vijfde kwam net in de winkelrekken. Ik had dus vijf boeken voorsprong. En het zijn gigantische boeken van vele honderden pagina’s. Ik had nooit gedacht dat ze (de tv-makers, red.) me zouden inhalen, maar ze deden het wel. Meer nog: ze staken me zelf voorbij. En ja, dat maakte het een beetje vreemd, want de serie ging in een andere richting uit dan diegene die ik voor ogen had.”

Ondertussen is het laatste boek in de reeks - ‘Winds of winter’ - nog altijd niet verschenen. Al verklaarde Martin wel dat hij het afgelopen jaar “honderden pagina’s” heeft geschreven. “Hoe het zal eindigen? Hetzelfde als de tv-serie? Wel… Neen. Maar tv en boeken zijn dan ook compleet verschillende media. Als de tv-serie volledig trouw was gebleven aan de boeken, hadden er allicht nog vijf seizoenen meer gemaakt moeten worden.” (mtm)