Kunstenaar Jan Fabre moet zich in september verantwoorden voor een strafrechter wegens vermeende feiten van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid. Dat na een open brief eind 2018 in volle #MeToo-heisa ondertekend door een hoop dansers en werknemers van dansgezelschap vzw Troubleyn.