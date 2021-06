Buitenlandse media zien Duivels “kenmerken van een kampioen” vertonen, maar: “Wat was kost van kwalificatie?”

De Rode Duivels moesten er hard voor knokken, maar staan na een 1-0-zege tegen Portugal in de kwartfinales van het EK. In Italië kijken ze al uit naar de clash met Romelu Lukaku.

De Telegraaf: “Kunnen de Belgen dit bolwerken?”

“België heeft de eerste lastige klip op weg naar de EK-finale weten te omzeilen. In Sevilla waren de Rode Duivels met 1-0 te sterk voor regerend Europees kampioen Portugal. Het was in Andalusië niet alles goud wat er blonk voor de Belgen, want de grote aanjager Kevin De Bruyne viel met een enkelblessure uit. De Belgen zitten in een loodzwaar deel van het schema met Italië als volgende tegenstander in de kwartfinale in München en daarna een ploeg uit het kwartet Frankrijk/Kroatië/Spanje/Zwitserland. Het is de vraag of de ploeg, met veel oude spelers, het allemaal fysiek gaat bolwerken, maar voorlopig weten de Rode Duivels aan de verwachtingen te beantwoorden.”

“Niet dat het een geweldige show was in Sevilla tegen Portugal, maar de ploeg van bondscoach Roberto Martinez leverde wel een degelijke prestatie. De Belgische defensie, die erg op leeftijd is met nog altijd de drie oud-Ajacieden Vertonghen (34), Vermaelen (35) en Alderweireld (32), piepte en kraakte af en toe, maar bleef uiteindelijk nog redelijk eenvoudig overeind. Een gehaast schot van Diogo Jota, dat net over ging, en een kopbal van Ruben Dias recht op de vuisten van de Belgische doelman Thibaut Courtois waren gevaarlijke momenten voor de Portugezen. Vlak voor tijd gingen de Rode Duivels door het oog van de naald, toen Guerreiro de paal raakte, maar met een beetje mazzel hielden de Belgen stand, waardoor de droom om met deze gouden generatie eindelijk zilverwerk te pakken nog altijd intact is.”

Algemeen Dagblad: “Kenmerk van een kampioen”

“De Belgen waren zondagavond zeker niet top, maar op hun tocht door het schema met het mijnenveld bereikten ze wel zonder schade het eerste tussenstation waar Italië in de kwartfinales wacht. Zou het er dan toch eindelijk eens van komen? De Belgen kwamen sinds 2014 drie keer achter elkaar met een gouden lichting naar een groot toernooi en ook voor 2021 gold vooraf: het is nu of nooit voor de beste generatie die België ooit heeft gehad. Blijft het een elftal van applaus, of komt er eindelijk eens een tastbare prijs? België ligt in het elk geval nog steeds op koers na een moeizame zege op Portugal. De titelfavoriet sprankelde geen moment, maar als het moet kan deze ploeg ook kil, koel en zakelijk een klus klaren. Het is een kenmerk van een kampioen.”

Record: “Onverdiende zege”

“De Belgen scoorden een doelpunt terwijl ze niet aanvallend speelden, waarna Portugal werd gedwongen om risico’s te nemen. De Belgen werden weggespeeld, wij vielen aan. De uitschakeling van ons land was onverdiend. We waren de betere ploeg.”

“De hel van Hazard. Een aanvallende lawine in de tweede helft kon de Rode Duivels niet breken.”

Daily Mail: “Defensieve weerbaarheid”

“Portugal had de betere kansen en had weinig geluk, maar het is moeilijk voor te stellen dat dit team zich voorbij België naar de finale had kunnen vechten. Italië in de volgende ronde en dan mogelijk Frankrijk of Spanje. Portugal werd aanzien als een uitdager, als titelverdediger en Cristiano Ronaldo die op zijn 110de goal en het record van Ali Daei joeg. Maar het was een moedige prestatie van de ploeg van Roberto Martinez, die solide speelde tegen een team dat in golven aanviel tot in de laatste minuut. De winning goal was een beauty, goed genoeg om een wedstrijd als deze te bepalen en een kampioen uit te schakelen.”

“België was tot dan toe vrij teleurstellend. Ze startten degelijk, maar vielen daarna snel weg. Het kwam erop aan om de Portugezen onder controle te houden. Niet veel deed vermoeden dat we naar het team keken dat al meer dan 1.000 dagen eerste staat op de wereldranglijst. Tot Thorgan Hazard zijn ding deed. Won het beste team? Nee, niet vanavond maar misschien wel op de lange termijn. Portugal dat zich een weg naar de finale zou vechten, het was moeilijk voor te stellen. België toonde een defensieve weerbaarheid die tegen topploegen van pas kan komen. Nee, het was niet altijd mooi om te zien maar dat is voetbal nooit echt op een groot toernooi.”

De punten van de Britse krant:

Thibaut Courtois - 7

Toby Alderweireld - 7

Thomas Vermaelen - 6

Jan Vertonghen - 6.5

Thomas Meunier - 6

Youri Tielemans - 6.5

Axel Witsel - 7.5

Thorgan Hazard - 7

Kevin De Bruyne - 6.5

Eden Hazard - 7

Romelu Lukaku - 6.5

The Guardian: “Wat is de kost van de kwalificatie?”

“In de tribunes liet Kevin De Bruyne zien hoe alle Belgen zich voelden: bloednerveus. Naast hem zat ook ene Eden Hazard. Beiden moesten geblesseerd het veld verlaten en konden enkel hulpeloos toekijken hoe hun landgenoten met hangen en wurgen een voorsprong door een doelpunt van Thorgan Hazard probeerden te verdedigen. Maar Portugal vond geen gaatje, ook al nam de druk minuut na minuut toe. Thibaut Courtois zag de Portugezen komen, de bal verscheen constant in zijn doelgebied. De Belgen gingen uiteindelijk door. Opgelucht. Maar met twee sleutelspelers aan de kant. Hun trainer was in zijn hoofd al bezig met de kost van de kwalificatie maar de Belgen leven nog.”

La Gazzetta dello Sport: “Versleten verdediging”

“Een gelijkspel had allesbehalve een schande geweest. Portugal was met vlagen dominant in de tweede helft, maar wrong twee grote kansen de nek om. Portugal speelde het betere voetbal, tegen een Belgisch team dat altijd moeite heeft met verdedigen. Uiteindelijk bleek een doelpunt van Thorgan Hazard beslissend, waarbij doelman Rui Patricio verre van zonder schuld was. België speelde ongewoon defensief na de rust. Waarin het ook Kevin De Bruyne en Eden Hazard verloor. Zonder De Bruyne moest Dries Mertens invallen en het verschil was duidelijk zichtbaar. En de versleten verdediging Alderweireld-Vertonghen-Vermaelen is al jaren niet foutloos...”

Bijna elke Rode Duivel kreeg van de roze sportkrant een 6,5 op 10. Thorgan Hazard stak erboven uit met een 7, terwijl Mertens de slechtste van de klas was met een 5.

In Italië kijken ze intussen al uit naar de clash met Lukaku:

Marca: “Angst om te verliezen”

“De angst om te verliezen was duidelijk merkbaar in Sevilla. De Rode Duivels domineerden matig in de beginfase terwijl de Seleçao op balverlies wachtte om met Renato Sanches een tegenaanval te lanceren. Het eerste schot op doel kwam er pas in de 25ste minuut. Portugal miste echter een Thibaut Courtois. Rui Patricio is geen slechte keeper, maar hij had in minuut 42 meer kunnen doen om doelpunt van Thorgan Hazard te voorkomen. België moest daarna alle zeilen bijzetten zonder Kevin De Bruyne, maar kon wel rekenen op een herboren Eden Hazard en de lange ballen die de onstuitbare Romelu Lukaku bijhield zoals de beste Shaquille O’Neal.”