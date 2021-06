Voortaan wekelijkse zitdag voor jongeren in Zonhoven

“Vanaf dinsdag 13 juli starten we met zo wekelijkse zitdag in Zonhoven,” laat schepen van welzijn Frank Vandebeek (Open VLD) weten. “Zo kunnen jongeren op een laagdrempelige manier in contact komen met een hulpverlener van het JAC voor al hun welzijnsvragen. Dat kan gaan over hun zelfbeeld, eventuele conflicten, hun relaties of drugs. De dienst is overigens gratis, vrijblijvend, vertrouwelijk en steeds anoniem.”

“Zeker na Corona willen we een bijkomende inspanningen leveren,” zegt ook schepen van jeugd Bram De Raeve (Open VLD) “De samenwerking met het JAC is daarin een belangrijke stap.” Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren. De zitdag in Zonhoven vindt elke dinsdag vanaf 13 juli plaats van 15 uur tot 19 uur in lokaal 7 van de Evenementenhal, net boven jeugdhuis ‘De Nachtwacht’. Vanaf september zal de zitdag afwisselend plaatsvinden in de middelbare scholen VMS, SJB en in lokaal 7. Een afspraak kan je maken bij Indra Erkens van het JAC via 0486 20 50 04 of op jac.zonhoven@cawlimburg.be.” TR