TOUR 2021. Etappe 3 (Lorient - Pontivy). Eerste kans voor sprinters

Het zou al vreemd moeten lopen als maandag de sprinters niet aan zet zijn in de Tour. De Derde etappe rolt een rode loper uit voor de snelle mannen in de geboortestad van de UCI-voorzitter

Start:om 13u10 in Lorient

Aankomst:omstreeks 17u30 in Pontivy

Afstand:182 km

Omschrijving:sprintersetappe

Het parcours

Warren Barguil, de beste klimmer van de Tour van 2017, zal bij de start in zijn geboortestreek wel wat aandacht krijgen van de Fransen, maar het is onwaarschijnlijk dat hij zich zal kunnen tonen. De sprinters zullen de eerste kans om zich te tonen zeker niet willen laten liggen.

Dit zijn de sleutelmomenten

Twee klimmetjes van vierde categorie mogen geen probleem vormen.

De mening van José De Cauwer: “Eerste kans voor sprinters”

“De rit naar Pontivy is de eerste echte kans voor de rassprinters. Het parcours is typisch Bretoens, met enkele heuveltjes, maar de kans dat een topsprinter deze kans laat liggen, is klein. Bovendien bestaat de kans dat een Wout van Aert al een pak punten gesprokkeld heeft voor de groene trui, dus dan moeten kerels als Sam Bennett volop aan de bak. Het Bretoense landschap is wel windgevoelig, dus uitkijken voor de wind is wel aangeraden. De finale wordt ook geen eenvoudige hap: de laatste kilometers lopen in dalende lijn en dat zal de nervositeit nog een stuk de hoogte in jagen. Net als de snelheid uiteraard, dus het is opletten geblazen in de laatste kilometers.”

Wat u van de rit van vandaag nog moet weten

Lorient als startplaats brengt goede herinneringen bij Peter Sagan, die in 2018 de rit naar Quimper won.

De middeleeuwse stad Pontivy werd destijds even “Napoleonville” genoemd omdat de toenmalige keizer er zijn bolwerk van wilde maken, maar de huidige naam verwijst naar de oude brug over de Blavet. Het is in het wielermilieu vooral gekend als de geboortestad van David Lappartient, voorzitter van de UCI.