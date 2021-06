Grote levering AstraZeneca doet hopen op versnelde tweede prik

Deze week wordt duidelijk of kwetsbare mensen die nog lang op hun tweede prik AstraZeneca moeten wachten, deze toch een maand vroeger krijgen.

Woensdag zou er een levering van 700.000 dosissen van het vaccin van AstraZeneca (AZ) arriveren. De grote levering opent de mogelijkheid om de tweede prik met dat vaccin te vervroegen.

Zowat 300.000 Belgen zouden nog tot augustus moeten wachten op die tweede injectie. Zij kregen hun eerste prik toen de vooropgestelde wachttermijn voor de tweede vaccinatie nog twaalf weken was.

Ingekort tot acht weken

Op 12 mei besliste de overheid om die termijn in te korten tot acht weken. Maar voor alle mensen die voor die datum hun eerste prik (of de uitnodiging daartoe) gekregen hadden, bleef de twaalf weken geldig.

Die groep telt zowat 300.000 Belgen. Het gaat om 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen, die tot de prioritaire risicogroepen behoorden. Zij werden als kwetsbare groep eerder gevaccineerd, maar zagen zich dan in een situatie belanden dat ze een flink stuk later volledige bescherming zouden hebben dan wie een ander vaccin toegediend kreeg of zijn tweede AZ-dosis vroeger ontving.

Gaat het vervroegingsscenario door, dan zullen zij in juli in plaats van in augustus het langverwachte tweede spuitje krijgen.

Combineren is geen optie

Op de persbriefing zaterdag wilden de experts van de taskforce Vaccinatiestrategie nog niet vooruitlopen op dit scenario. “Het ziet ernaar uit dat dit kan lukken, maar we moeten voorzichtig blijven. Dinsdag pas komt er uitsluitsel over de grote levering. We mogen de mensen niet blij maken met een dooie mus,” zei voorzitter Dirk Ramaekers. Als het licht op groen gaat, zouden de betrokkenen aan de hand van hun eerste uitnodiging opnieuw kunnen inloggen voor een nieuwe datum.

De overige 400.000 AZ-prikken van de voorraad zijn bestemd voor de mensen die maar acht weken hoefden te wachten.

Van de 1,5 miljoen Belgen met onderliggende aandoeningen hebben er op dit moment 1,3 miljoen of ongeveer negen op de tien een eerste prik gekregen. De helft is al volledig beschermd. Dat aandeel ligt in Vlaanderen iets lager.

Mensen verschillende vaccins toedienen (bijvoorbeeld eerst AZ, daarna Pfizer) is in België nog altijd geen optie. Andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, laten die combinatie wel toe, nadat uit onderzoek gebleken was dat dit een minstens even goede bescherming biedt tegen Covid-19.

Volgens de prognoses van de taskforce zouden begin september alle Belgen ouder dan 18 jaar volledig gevaccineerd moeten zijn.