Het parket van Brussel is een onderzoek gestart tegen twee federale politieagenten van de dienst DAP, die ook Van Ranst bewaakten tijdens de Jürgen Conings-zaak. De twee zouden met een eigen kalasjnikov gaan oefenen zijn in de schietstand van de grote politiekazerne Geruzet in Etterbeek. De schietstand zou daarbij beschadigd zijn.