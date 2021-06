Regering verplicht Whatsapp en co. gegevens te bewaren

© NurPhoto via Getty Images

De regering gaat communicatiediensten als Whatsapp, Facebook Messenger of Telegram verplichten ‘metadata’ van hun gebruikers bij te houden. Het gaat niet om de inhoud van het telecomverkeer, maar wel om wie met wie, wanneer en waar in contact staat. Die metadata zijn vaak cruciaal voor het gerecht: ze laten toe te reconstrueren waar verdachten of slachtoffers zich bevonden en met wie ze het laatst contact hadden.