Mits een beetje geluk zorgt Caleb Ewan vandaag voor een jubileum. Wint de Australische pocketspurter vandaag in Pontivy, dan is de 20ste ritzege in de Tour op een Ridley Noah een feit. Reden genoeg om de aerodynamische spurtfiets van de Beringse fietsenfabrikant in de spotlights te zetten.