Roberto Martinez vol lof voor Rode Duivels, Portugese collega gefrustreerd: “Dit is onterecht”

Hij mocht voor het eerst in heel lange tijd een wedstrijd coachen in zijn thuisland, en het zal er meteen één zijn die Roberto Martinez zich nog lang zal herinneren. Hij zag hoe zijn Rode Duivels in Sevilla nipt de maat namen van Portugal. “In het laatste halfuur hielden we de bal niet genoeg bij, en toen hadden we ook meer kunnen scoren”, stelde ook hij vast.

Roberto Martinez kreeg voor de microfoon van Radio 1 meteen dé vraag gesteld: hoe is het met Kevin De Bruyne en Eden Hazard? “Het is te vroeg om dat te zeggen”, moest hij de fans teleurstellen. “Bij Kevin is het de enkel, hij kon niet echt meer draaien in de tweede helft. Bij Eden is het de spier, maar we moeten wachten op een diagnose.”

“Ik verwachtte dat we veel kennis, professionalisme en een winnaarsmentaliteit zouden tonen vandaag. In de eerste helft presteerden we goed en ik zag ons in de tweede helft groeien, maar in het laatste halfuur hielden we de bal niet genoeg bij”, analyseerde Martinez. “We hadden toen ook meer kunnen scoren. Vandaag speelden we wel tegen een team dat weet hoe je zo’n toernooi kan winnen. Maar de groep heeft getoond dat ze gedreven zijn, ze geven om elkaar en willen afzien. Zo kan je een winnend team krijgen en het is moeilijk om deze getalenteerde groep te stoppen.”

Martinez wachtte ook opvallend lang met wisselen. “Waarom ik dat deed? Ik wilde van het team geen concentratieverlies, en er konden ook nog verlengingen worden. Ik dacht meer aan de hele structuur van het team, ik zag dat de spelers groeiden. Als wisselspeler is het soms ook moeilijk om meteen het tempo op te pikken, en ik vond het nog niet nodig om nieuwe mensen in te brengen.”

Portugese bondscoach: “Dit is onterecht”

Waar een winnaar is, is er natuurlijk ook een verliezer. De Portugese bondscoach Fernando Santos kon zijn frustratie alvast moeilijk wegstoppen. “Op het WK in 2018 werden we ook in de 1/8ste finale uitgeschakeld door Uruguay, maar dat was terecht. Nu niet”, klinkt het.

“De Belgen schoten zes keer op doel en maar één keer tussen de palen. Wij schoten liefst 29 keer op doel. Daar zie je al het verschil”, zegt Santos. “We trapten op de paal. We hebben er alles aan gedaan. België is niet gevaarlijk geweest, daar hebben wij voor gezorgd. Dat ene schot. Normaal doet Thorgan Hazard dat niet en nu wel. Lukaku is niet gevaarlijk geweest, hij heeft alleen af en toe wat ademruimte gegeven voor zijn ploegmaats.”

