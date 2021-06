Cristiano Ronaldo is de recordman die overal en altijd scoort. Behalve tegen de Rode Duivels dan. Want het Belgische verdedigende trio Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen neutraliseerde CR7 perfect. Over de grond, in de lucht, in de sprint,... de aanvoerder van de Portugezen liep zich te pletter op de Belgische muur en kon slechts één keer dreigen op een vrije trap.