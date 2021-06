REACTIES. Thibaut Courtois ziet collectief sterke prestatie, Thomas Vermaelen reageert nuchter

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar de Rode Duivels plaatsten zich dankzij een felbevochten 0-1-zege tegen Portugal voor de kwartfinale van het EK. In het Belgische kamp overheerste logischerwijs dan ook tevredenheid. “Al deden we in de tweede helft niet genoeg met de bal”, bleef Thomas Vermaelen nuchter in zijn analyse. Volgens Thorgan Hazard was zijn broer dan weer de man van de match.

Thorgan Hazard: “Voor mij was Eden man van de match”

Matchwinnaar Thorgan Hazard legde uit wat zijn doelpuntenviering betekende. “Bij mijn doelpunt dacht ik aan mijn vrouw en mijn dochters. Daarom dat ik dat gebaar deed”, aldus de speler van Dortmund. Je vormt een V met je linkerkant en een L met je rechterhand. Bedoeling is de hand te draaien en meteen met een V met rechts te maken en een L met links. Klinkt ingewikkeld? “Zij die het thuis eens willen proberen, doe gerust, maar ik denk niet dat het zal lukken”, grijnsde Thorgan.

© BELGA

“Kijk, in dit soort wedstrijden moet je je kans wagen en dat heb ik gedaan. De keeper verwachtte dat de bal de andere kant zou op gaan. Ik ben heel gelukkig. Het was een moeilijke wedstrijd tussen twee ploegen die voor de rust wachtten op een foutje van de ander. Na de rust hebben we afgezien, kende we een beetje geluk, pakte Thibaut goed en hebben we vooral goed verdedigd met de hele ploeg. Op zo’n toernooi moet je kunnen afzien. Voor mij was Eden man van de match. Hij heeft verdedigd, ballen bijgehouden, gedold met tegenstanders. Het is alleen jammer dat hij en Kevin De Bruyne uitvielen. Dat is het enige minpunt aan deze wedstrijd. Hopelijk zijn ze er snel weer bij.” Voor Thorgan was zijn broer dan wel man van de match, maar daar dacht de UEFA anders over. Die verkoos de jongere Hazard als man van de match.

Jan Vertonghen: “Krampen in mijn rug van het schelden”

“We hebben dit toernooi zeker ons beste voetbal nog niet laten zien”, analyseerde Jan Vertonghen. “Maar we hebben wel laten zien dat we een team zijn. We wilden er graag een wedstrijd met hoge intensiteit van maken omdat Portugal twee dagen minder recuperatie had gehad. Maar soms komt het gewoon anders uit. Soms hadden wij balbezit, maar gaven we de bal weg aan Portugal. En dan was het weer andersom. Dat voelde raar aan. Tot we de 0-1 maakten, in de tweede helft kregen we een andere match.”

Vertonghen speelde samen met Vermaelen en Alderweireld een sterke match achterin, maar moest ook een aantal keer op de goede reflexen van Thibaut Courtois rekenen. “Thibaut is de beste keeper waar ik ooit mee heb gespeeld. Hij is een fenomeen. En dan kapt hij daar nog eens Ronaldo uit, waaruit ons doelpunt valt. Die gast is ongelofelijk.”

© Pool via REUTERS

Opvallend: in de slotfase schreeuwde Vertonghen een aantal keer stevig op zijn ploegmakkers. “Dat is nooit persoonlijk. Er waren zes, zeven van die situaties waar we beter moesten doen. Iedereen zat met krampen. Op die momenten moet je het dicht gooien. Dat was enorm frustrerend. Ik kreeg krampen in mijn rug van het schelden. Volgende keer moeten we daar beter doen.”

Thibaut Courtois: “Wij hebben de kwaliteit om nog verder door te gaan”

Thibaut Courtois stond keer op keer pal tegen Portugal en mag terugblikken op een sterke wedstrijd. “Ik stond er”, vertelde hij achteraf voor de tv-camera. “In de groepsfase, behalve de match tegen Denemarken dan, heb ik niet veel werk gehad. Vandaag was het moeilijker, zeker als je 1-0 voorkomt tegen zoveel offensief geweld van Portugal. Er was vaak kritiek op onze verdediging, maar ik denk dat die onterecht is. We hebben goed verdedigd vandaag. Je hebt mij een fragment laten beluisteren van een paar Hollanders die ons bekritiseren. Maar wij gaan door, zij liggen eruit.”

De doelman was maar wat blij met de kwalificatie en ook met de teamprestatie.“Het gevoel nu? Pure adrenaline. In zo’n topmatch is het niet makkelijk. Ik denk dat we zeker in de tweede helft een collectieve prestatie hebben afgeleverd. We kwamen er moeilijk uit en konden moeilijk de bal bijhouden. Zij zetten hoger druk dan in de eerste helft. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Gelukkig hebben we heel hard gewerkt met z’n allen. Dat is iets wat de trainer ons had gevraagd. Dat we met z’n allen harder zouden werken dan zij. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om nog verder door te stoten. Ook al zit onze kant vol topploegen en komt er nu weer een moeilijke match aan tegen Italië.”

© BELGA

Courtois kwam ook nog even terug op Kevin De Bruyne en Eden Hazard die geblesseerd naar de kant moesten. “Kevin heeft een trap gekregen en ook Eden is gekwetst. We zullen zien of ze kunnen recupereren tegen vrijdag. Hopelijk is tegen dan alles oké.”

Thomas Vermaelen: “Vanavond vooral genieten, want deze zege kostte veel energie”

Thomas Vermaelen speelde een uitstekende match tegen Portugal en hield Cristiano Ronaldo volledig uit de wedstrijd. The Verminator voelde zich dan ook gelukkig na de zege. “Ik ben enorm gelukkig, want we hebben er hard voor moeten vechten”, vertelde Vermaelen voor de microfoon van Sporza. “In de tweede helft was het vooral de voorsprong vasthouden. In balbezit deden we niet genoeg om het uit te spelen. Bij momenten hingen we in de touwen, maar uiteindelijk hielden we goed stand en hebben we een goede keeper. We zijn vooral enorm gelukkig.” Veel kansen creëerden de Duivels evenwel niet. “Langs beide kanten was het in de eerste helft een beetje zonder initiatief”, analyseerde Vermaelen. “In de tweede helft hadden we misschien toch iets meer moeten doen in balbezit om de druk wat meer af te houden. Desalniettemin mogen we heel tevreden zijn.”

Tegen Ronaldo verdedigde Vermaelen sterke wedstrijd. “Tjah, je moet een hele match scherp zijn, 95 minuten concentratie. Als je negen duels wint en dan het tiende verliest en een goal slikt, dan koop je daar niets mee. Iedereen heeft dat vanavond goed gedaan.” Aan de kwartfinale tegen Italië wil Vermaelen nog niet te veel denken: “Laten we vanavond nog maar genieten van deze zege, want ze heeft veel energie gekost en dan pas vooruit kijken naar Italië.”